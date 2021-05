Inter recebe 'balão de oxigénio' de 275 milhões de euros

O Inter de Milão, campeão italiano, a atravessar graves dificuldades financeiras, fechou um acordo com o fundo de investimento norte-americano Oaktree Capital, que lhe renderá o empréstimo de 275 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o clube.

O Inter, que não era campeão desde 2010, sofreu perdas de mais de 100 milhões de euros na última temporada e o seu proprietário, o grupo chinês Suning, um gigante do retalho na área do comércio eletrónico, que detém 69% das ações desde 2016, está ainda em turbulência, especialmente devido à pandemia de covid-19.

"Com este financiamento, o acionista continuará a apoiar o Inter de Milão, com o objetivo de superar as dificuldades e as oportunidades perdidas durante o período da pandemia de covid-19", refere o campeão italiano, em comunicado.

O restante da participação do clube (31%) ainda é detido pela LionRock Capital, um fundo com sede em Hong Kong. Segundo a imprensa italiana, o grupo Suning terá de quitar o empréstimo concedido pela Oaktree Capital nos próximos três anos.