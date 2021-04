Inter recebe 'injeção' de 250 milhões de euros

O Inter deixou a Superliga Europeia mas parece que encontrou uma solução para os seus problemas económicos.





Segundo o jornal italiano 'Corriere della Sera', o clube vai receber uma injeção de 250 milhões de euros, na sequência de um acordo com o fundo Oaktree Capital Group de Chicago.O grupo Suning vai manter o controlo do clube, mas há dois cenários possíveis para justificar a entrada deste dinheiro: ou os 250 milhões são um empréstimo concedido diretamente à Suning Holding ou Oaktree vai passar a fazer parte do capital do Inter, comprando quotas do Hong Kong Lion Rock e convertendo-se em sócio de Suning em vez de investidor externo.