Inter vence Brescia e sobe provisoriamente à liderança da liga italiana

O Inter de Milão subiu esta terça-feira provisoriamente à liderança da liga italiana, ao vencer em casa do Brescia, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada.O argentino Lautaro Martínez inaugurou o marcador aos 23 minutos, com o belga Romelu Lukaku a fazer o 2-0 aos 63, tendo o eslovaco Milan Skriniar marcado na própria baliza e reduzido para o Brescia, aos 76.Com este triunfo, o Inter, que tem mais um jogo, passou a somar 25 pontos, mais dois do que a Juventus, que recebe na quarta-feira o Génova, 17.º posicionado. O Brescia continua no 18.º posto, o primeiro em zona de despromoção.No primeiro encontro da ronda, o Verona, de Miguel Veloso, foi vencer a casa do Parma, sem Bruno Alves, por 1-0, subindo ao 11.º lugar, com 12 pontos, menos um do que os 'giallo blu', que são oitavos.