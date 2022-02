Inzaghi elogia Mourinho mas lembra: «Taça de Itália tem de estar no ADN do Inter»

Simone Inzaghi deixou elogios a José Mourinho esta segunda-feira, na antevisão ao encontro de amanhã entre Inter e Roma, a contar para os 'quartos' da Taça de Itália. O técnico dos nerazzurri lembrou que a Roma é uma equipa forte, mas apontou à conquista da prova."Vamos encontrar uma equipa forte, com muitos jogadores de qualidade e um grande treinador como José [Mourinho]. A Taça de Itália é muito importante para nós, deve estar no ADN do Inter", vincou o técnico do conjunto de Milão em declarações aos italianos do 'Sportmediaset'."Agora estamos nos quartos-de-final. Vai ser um grande jogo amanhã, no qual sabemos que temos a oportunidade de chegar às 'meias'", acrescentou.