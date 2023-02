Inzaghi elogia Sérgio Conceição: «Está a fazer um grande percurso como treinador»

Simone Inzaghi, treinador do Inter, fez, esta terça-feira, a antevisão ao jogo de amanhã frente ao FC Porto - pelas 20 horas -, da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, e aproveitou para analisar o reencontro com Sérgio Conceição, que considera estar a fazer "um grande percurso" enquanto técnico."Vou voltar a encontrar o Sérgio amanhã com muito gosto, foi um excelente companheiro de equipa [na Lazio] e agora está a fazer um grande percurso como treinador. Teve experiências em Portugal e em França, e agora está a fazer grandes coisas no FC Porto", começou por elogiar o italiano, citado pela 'Gazzetta dello Sport'.E prosseguiu: "O FC Porto é uma equipa muito forte, que joga um futebol muito físico e técnico. Como todas as equipas, têm algumas baixas".Em jeito de prognóstico para a partida de amanhã, Inzaghi considerou que a eliminatória será muito disputada nos dois encontros [em casa e fora]. "São 180 minutos. Jogamos a 1.ª mão em casa e queremos ser agressivos, determinados, sabendo que estamos diante de um adversário de enorme valor e que se tem dado muito bem contra equipas italianas. Milan, Juventus, Roma, Lazio... Esperamos acabar com essa tendência".Questionado acerca das semelhanças entre ambos, Inzaghi destacou a "juventude" dos técnicos. "Somos dois treinadores bastante jovens. Voltarei a vê-lo com todo o gosto amanhã. A nível profissional acredito que fará as melhores escolhas para o futuro, está muito bem há muito tempo no FC Porto", concluiu.