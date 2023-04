Inzaghi justifica empate antes de visitar o Benfica: «Não estamos a conseguir matar os jogos»

Pelo sexto jogo consecutivo, o Inter Milão saiu de campo sem vencer, naquela que é já a pior série do clube desde fevereiro de 2018. Esta sexta-feira, fora de casa, os milaneses empataram a um golo diante da Salernitana e, no final da partida, Simone Inzaghi só encontra uma forma de justificar mais um resultado menos positivo."É muito difícil falar de futebol hoje, porque todos vimos o que aconteceu. A equipa fez uma exibição boa, apenas dois dias depois do jogo com a Juventus. O meu maior lamento é não termos sido capazes de marcar o segundo golo. Neste momento estamos a pagar um preço muito alto por não conseguirmos matar os jogos", começou por assumir o técnico, ao DAZN."O plantel está a esforçar-se imenso e merece muito mais. Como treinador, é difícil para mim explicar como conseguimos acabar com um empate depois de tudo o que criámos. É uma desilusão enorme, mas também nos ajudará a trabalhar mais para aquilo que se aproxima", disse o técnico, que aproveitou ainda para defender Ochoa por conta das eventuais responsabilidades no golo de Candreva: "Não vi um golo daqueles no ano e meio que levo aqui".O Inter Milão, recorde-se, visita o Estádio da Luz na terça-feira, para defrontar o Benfica na 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.