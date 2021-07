Inzaghi procura lateral direito

Já ficou sem Hakimi e, por isso, nem quer ouvir falar em mais saídas, principalmente se forem Lukaku ou Lautaro. Simone Inzaghi, sucessor de Conte no comando do campeão Inter, revelou que lhe prometeram "uma equipa tão boa como a da época passada". "Sabia que o Hakimi ia sair. É uma pena. Foi uma das estrelas mais importantes na conquista do título", declarou o ex-técnico da Lazio, à procura de um novo lateral direito. Dumfries (PSV), Zappacosta (Chelsea), Bellerín (Arsenal) e Lazzari (Lazio) estão na lista de Inzaghi, que espera Eriksen "de braços abertos": "Falámos antes do Europeu. Conto com ele."