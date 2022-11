Javier Zanetti alerta Inter sobre FC Porto: «Não será um desafio simples»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Javier Zanetti, histórico lateral do Inter e vice-presidente da formação italiana, comentou esta segunda-feira o sorteio dos 'oitavos' da Liga dos Campeões , onde os nerazzurri defrontam o FC Porto."Temos grande respeito pelo FC Porto. Se ganhou o grupo significa que esteve bem. Conheço o Sérgio Conceição, vi o jogo que fizeram contra o Atlético Madrid, têm jogadores interessantes. É difícil criar situações de ataque contra a equipa de Simeone e o FC Porto criou muitas. Não será um desafio simples. Esperamos estar em forma em fevereiro. [Derrota com a Juventus?] Estamos a sofrer muitos golos, temos de trabalhar para corrigir isso. Quando fazes parte de uma equipa, tudo tem de funcionar", referiu.Recorde-se que a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões se joga a 14, 15, 21 e 22 de fevereiro, enquanto a 2.ª mão se disputa no dias 7, 8, 14 e 15 de março.