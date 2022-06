Kolarov coloca ponto final na carreira

Aleksandar Kolarov, defesa sérvio de 36 anos e internacional em 94 ocasiões com 11 golos marcados, anunciou a retirada do futebol.Kolarov fez a formação no Estrela Vermelha de Belgrado. Na Serie A jogou pela Lazio, Roma e Inter. Em Inglaterra vestiu a camisola do Manchester City.Ao longo da carreira ganhou 11 títulos, com destaque para duas ligas inglesas ao serviço do City e uma Liga Italiana com a camisola do Inter de Milão."Hoje anuncio o meu adeus ao futebol. Sempre soube que, mais cedo ou mais tarde, esse dia chegaria. Estou grato por ter conseguido realizar o que sempre foi o meu sonho", refere no comunicado enviado à Ansa."Em breve, começarei a preparar-se para ser diretor desportivo e olheiro, no Centro Nacional de Futebol da Federação Italiana de Futebol, em Coverciano", acrescentou.