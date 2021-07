Lautaro Martínez admite ter recorrido a um psicólogo: «Foi mais complicado trabalhar a parte mental»

Lautaro Martínez já prepara a nova temporada. O avançado do Inter está atualmente a treinar no centro de treinos do Atlético Liniers, clube argentino no qual começou a dar os primeiros toques na bola, mas foi fora das quatro linhas que diz ter exercitado algo importante para si e que acredita melhorar as suas exibições.





"Estou numa fase muito importante da minha carreira e este ano experimentei algo que nunca tinha feito. Estou feliz e satisfeito com a minha carreira, tudo o que faço no Inter ajuda-me também na seleção. Estou a melhorar fisicamente, treinei com cuidado para entrar em forma. Foi mais complicado trabalhar a parte mental. Tornar-me pai ajudou-me a resolver muitas coisas fora do campo. Um psicólogo ajudou-me a protestar menos [com o árbitro] e a ver menos cartões amarelos", destacou o jogador argentino, de 23 anos, ao 'Tuttomercatoweb'.E acrescentou: "Vejam as estatísticas e podem ver que melhorei. Tenho a nova época no horizonte, assim como o Mundial de 2022."Lautaro Martínez, que conquistou a Copa América pela seleção argentina este mês, revelou ainda que gostaria de pendurar as chuteiras no país natal."Gostaria de encerrar a minha carreira no Liniers. Vou tentar convencer a minha mulher a voltar para a Bahia Blanca. Espero poder voltar a jogar pelo Liniers ou pelo Racing um dia, mas é difícil fazer promessas no futebol", finalizou.