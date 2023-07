Lautaro Martínez desiludido com Lukaku: «Não atende o telefone»

Lautaro Martínez confessou numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport' que está muito desiludido com Romelu Lukaku. O avançado belga, que na época passada jogou no Inter por empréstimo do Chelsea, não atende o telefone aos antigos companheiros."Fiquei desiludido, para dizer a verdade. Tentei telefonar-lhee, mas nunca atendeu. E aconteceu a mesma coisa com outros companheiros. Depois de tantos anos e de muitas experiências vividas juntos, fiquei desapontado. Mas é uma escolha dele e desejo-lhe o melhor", considerou o avançado argentino.O Inter queria contratar Lukaku ao Chelsea em definitivo, por 40 milhões de euros, mas o jogador não ouviu a proposta dos nerazzurri nem atendeu as chamadas dos dirigentes do clube.Questionado sobre se esperava este comportamento do ex-companheiro, Lautaro Martínez respondeu de forma lacónica: "Não!"