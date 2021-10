Lautaro Martínez renova com o Inter

O Inter anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Lautaro Martínez até junho de 2026. O avançado argentino, de 24 anos, chegou ao clube milanês em 2018, proveniente do Racing Club, e foi uma das figuras da conquista do campeonato italiano na temporada transata.

Esta época, Lautaro Martínez soma 5 golos em 12 jogos oficiais e, através do Twitter dos nerazurri, enviou uma mensagem aos adeptos: "Estou muito feliz por ficar muito tempo aqui. Envio-vos um grande abraço e força Inter! Vemo-nos no estádio!"