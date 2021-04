Lukaku: «Aos 15 anos levantava 100 quilos»

O Inter está muito perto de quebrar a hegemonia da Juventus na Liga italiana e Romelu Lukaku tem sido um dos pilares da equipa de Antonio Conte. O avançado belga, de 27 anos, está a fazer a melhor época da carreira, somando até ao momento 27 golos e 8 assistências, em 38 jogos. No seu perfil holandês do Instagram Lukaku contou, numa conversa com adeptos, algumas curiosidades sobre a sua preparação física.





"Quando tinha 15 anos levantava 100 quilos. Mas desde que cheguei a Itália não o faço. No primeiro dia tentei levantar peso mas os nossos preparadores físicos olharam-me de lado. Basicamente, a única coisa que posso fazer no ginásio são exercícios de coordenação, com elásticos à volta da cintura para trabalhar a estabilidade", contou o possante avançado.O jogador admitiu também que não esperava ver o Inter liderar o campeonato nesta altura com uma vantagem tão grande. "A liga é muito complicada, temos de preparar bem cada jogo e somos sempre colocados à prova. Cada encontro é um teste diferente e ajuda-me a ser melhor futebolista. Mas temos de nos comprometer. Procuramos a melhor solução e defendemos bem. Penso que os defesas e o guarda-redes estão a fazer um grande trabalho. Na frente sabemos que se não sofrermos mais cedo ou mais tarde o golo chegará."E continua a explicar a importância da defesa. "O Conte diz sempre que o avançado é o primeiro defesa, por isso eu, o Lautaro, o Alexis e o Pinamonti tentamos sempre bloquear a construção da defesa do rival. Tornamos a vida deles impossível."