Lukaku de regresso aos treinos no Inter Milão dois meses depois

O futebolista internacional belga Romelu Lukaku regressou esta quinta-feira aos treinos no Inter Milão após dois meses de ausência devido a lesão, divulgou hoje o emblema italiano.

O avançado de 29 anos estava afastado dos relvados desde o final de agosto por causa de um problema na coxa esquerda e poderá fazer o seu regresso na próxima semana, em 26 de outubro, na receção ao Inter ao Plzen, em duelo da quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Lukaku voltou a treinar na equipa italiana precisamente a um mês do arranque do Mundial'2022, que vai decorrer no Qatar e em que deverá fazer parte dos selecionados da Bélgica.

Esta temporada, o avançado, que regressou ao Inter por empréstimo do Chelsea, leva apenas três jogos e um golo marcado.

O último jogo da Lukaku foi em 26 de agosto, na derrota por 3-1 com a Lazio, na terceira jornada da Liga italiana.