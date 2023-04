Lukaku ouviu sons de macaco em Turim e empresário quer pedido de desculpas da Juventus

Atenção, Benfica e Sporting: Juventus-Inter acaba com desacatos e três expulsões



O golo que Romelu Lukaku marcou à Juventus, em Turim, na primeira mão da meia-final da Taça de Itália, e 'incendiou' as bancadas, mercê dos festejos do avançado belga do Inter em direção aos adeptos dos bianconeri, que proferiram insultos racistas.Lukaku, que acabou por ser expulso, ouviu sons a imitar macacos e o seu empresário exige agora que a Juventus faça um pedido público de desculpas."Foram proferidos insultos racistas em relação a Romelu Lukaku por parte de adeptos da Juventus em Turim que, além de desprezíveis, não podem ser aceites. O Romelu marcou um penálti a acabar o jogo. Antes, durante e depois do penálti foi sujeito a abusos racistas hostis e repugnantes. O Romelu celebrou como sempre fez. A resposta do árbitro foi dar-lhe um cartão", escreveu nas redes sociais Michael Yormark, o presidente da Roc Nation Sports International, a agência que representa o internacional belga."O Romelu merece um pedido de desculpas da Juventus e espero que a Liga condene imediatamente o comportamento deste grupo de adeptos. As autoridades italianas têm de aproveitar esta oportunidade para combater o racismo, em vez de punir a vítima do abuso. Tenho a certeza que o mundo do futebol partilha este sentimento", acrescentou Michael Yormark.Simone Inzaghi, o treinador do Inter, falou do assunto depois do jogo: "Obviamente sentimos isso [insultos racistas], mas o que vejo é um jogador que marca, celebra e tudo acontece a partir daí. Agora temos de limpar a cabeça e pensar que a celebração do Lukaku deixou-nos sem um jogador importante. O jogo foi calmo até aos 95 minutos."No meio da confusão com Cuadrado (Juventus) e Handanovic (Inter), também foram expulsos.