Lukaku quebra silêncio: «Espero que a liga faça alguma coisa, que se f... o racismo»

Lukaku deixou esta quarta-feira uma mensagem nas redes sociais a agradecer o apoio que tem recebido nas últimas horas, depois de ter sido vítima de insultos racistas por parte de adeptos da Juventus, e pediu que a liga italiana tome medidas.O avançado belga do Inter ouviu adeptos da Juve imitarem sons de macaco depois de ter marcado um golo de penálti no jogo da Taça de Itália, que ontem colocou frente a frente as duas equipas, em Turim."A história repete-se. Passei por isto em 2019... e em 2023 outra vez. Espero que a liga faça alguma coisa desta vez porque este bonito jogo devia ser apreciado por todos. Obrigado pelas mensagens de apoio. Que se f... o racismo", escreveu Lukaku no Instagram.