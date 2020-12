Lukaku revela o que aprendeu com Mourinho e atira: «Vejam o que ele fez com o Harry Kane»

Romelu Lukaku passou em revista a sua carreira numa entrevista à revista 'Voetbal Magazine', onde falou dos principais feitos até agora alcançados, a sua posição no top de avançados no futebol atual e ainda sobre aquilo que aprendeu ao longo dos anos com os vários técnicos que foi tendo. Entre eles está José Mourinho, um treinador que o comandou tanto no Chelsea como no Manchester United e que lhe deixou muitos ensinamentos.





"O José Mourinho ensinou-me a trabalhar melhor para o coletivo, tanto em termos de pressão como de posicionamento. Vejam bem o que ele fez com o Harry Kane no Tottenham", declarou o avançado do Inter Milão, que neste momento diz sentir-se como um dos cinco melhores dianteiros do Mundo."Quando entro em campo quero ganhar. Isso em Inglaterra é tudo. Há uma enorme diferença em comparação com a forma como o futebol é visto em Inglaterra e aqui consigo concentrar-me naquilo que me pedem. Em termos táticos, não posso nunca enganar-me na minha posição. Olhando aos últimos cinco meses, coloco-me nos cinco melhores avançados do Mundo neste momento. Não quero elencar os outros nesse top, mas vejo-me neles", declarou o belga, que esta temporada tem 15 golos em 18 partidas disputadas.