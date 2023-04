Lukaku suspenso por um jogo por expulsão após insultos racistas

O avançado belga Romelu Lukaku foi suspenso por um jogo na sequência da expulsão no jogo com a Juventus, da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Itália, por conta da sua reação para as bancadas após ter sido alvo de cânticos racistas. Além do belga, também houve sanções para Juan Cuadrado e Samir Handanovic, sendo que a pena mais pesada foi aplicada ao colombiano (3 jogos), ao passo que o croata foi punido com uma partida.Lembre-se que deste intenso duelo resultou também a decisão de fechar por uma partida a Bancada Sul do Estádio da Juventus , precisamente por conta dos insultos racistas a Lukaku.