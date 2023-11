Marcus Thuram: «Dei as chuteiras do Messi a um amigo. Todos os dias me arrependo»

Marcus Thuram, avançado do Inter, deu uma entrevista à DAZN para falar sobre o momento no Inter e a sua carreira. O francês, de 26 anos, acabou por contar um episódio curioso com Messi."Um dia, quando tinha 10 anos, fui ver o treino do meu pai [Lilian Thuran], que jogava no Barcelona, mas não tinha as minhas chuteiras comigo. O Messi era novo. Depois do treino, queria ir para o campo com os outros miúdos, mas sem chuteiras não podia", começou por contar à DAZN, citado pela ‘Gazetta dello Sport’.E prosseguiu: "O Messi era o que, em termos de tamanho, usava as chuteiras ‘mais próximas’ das minhas: eu calçava o 38 e ele o 40/41. Ele deu-me as dele, usei-as e depois ele disse: ‘Fica com elas, podes levá-las para casa’. Como tinha 10 anos não me apercebi do que tinha acontecido: sabia que ele era jogador do Barcelona, mas ainda não tinha percebido a sua dimensão. No dia seguinte dei as chuteiras do Messi a um amigo meu sem pensar muito no assunto. Todos os dias me arrependo dessa escolha".