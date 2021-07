Marotta sobre Alex Telles: «Não excluo nada, no futebol tudo pode acontecer»

Guiseppe Marotta fez um balanço da situação do clube italiano antes do jogo particular com o Lugano. Para além de afirmar os objetivos do clube, que passam por honrar a camisola e dar o máximo em cada jogo, o dirigente falou também sobre o mercado de transferências.

Entre nomes como o de Bellerin, Nández e Keita Baldé, Marotta não esqueceu Allex Telles, antigo lateral esquerdo do FC Porto, que já representou os nerazzurri no passado. O jogador está atualmente no Man. United mas defendeu as cores do clube italiano na época de 2015/16. "Não excluo nada, no futebol tudo pode acontecer", referiu o dirigente.

Apesar do nome ter sido levantado, Giuseppe prefere ir com calma ao dizer que o clube "avalia as oportunidades, mas sem se apressar em fechar os contratos."

Federico Dimarco foi outro dos nomes referidos. O lateral despediu-se do Hellas Verona e vai voltar ao clube de Milão, que o tinha emprestado. "Representa o presente e o futuro do Inter", frisou Marotta.