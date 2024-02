Meia centena de adeptos do Inter envolvem-se em confrontos com a polícia e acabam detidos

A polícia italiana deteve na madrugada desta segunda-feira 50 adeptos do Inter após o final do jogo entre os nerazzurri e a Juventusem San Siro. Em causa estão ataques às forças de segurança com petardos caseiros, que, segundo a imprensa italiana, causaram danos num veículo. Além disso, de acordo com alguns relatos, também foram colocados alguns petardos debaixo de um autocarro que transportava adeptos da vecchia signora.Na sequência das detenções, 48 pessoas foram acusadas de resistência, violência contra um funcionário público e danos agravados. Os adeptos também estão proibidos de frequentar eventos desportivos.Recorde-se que o Inter venceu com o único golo da partida a ser marcada na própria baliza por Federico Gatti.