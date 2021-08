Moise Kean junta-se a Dzeko na sucessão a Lukaku no Inter Milão

Moise Kean é o mais recente nome cogitado para ocupar a vaga quase certa que Romelu Lukaku irá deixar no ataque do Inter Milão. Com o internacional belga a rumar ao Chelsea, o jovem jogador italiano do Everton pode ser o seu substituto, juntando-se a outro reforço que chegará a Milão, o bósnio Edin Dzeko. O jogador da Roma também será reforço, já estará inclusivamente na cidade, mas isso não impedirá a chegada de Kean ao clube.





Kean, avançado de 21 anos, transferiu-se para o Everton depois de boas exibições na Juventus, porém não vingou no clube inglês. Na época passada brilhou por empréstimo ao serviço do Paris SG, para onde esperava voltar a ser cedido. Contudo, a chegada de Messi impediu essa transferência e a viagem para o Inter Milão é vista como uma forte possibilidade em Itália.