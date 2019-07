Nicoló Barella reforça Inter até 2024

O Inter de Milão anunciou hoje oficialmente a contratação do futebolista internacional italiano Nicoló Barella, proveniente do Cagliari, para as próximas cinco temporadas."Nicoló Barella é oficialmente novo jogador do Inter. O futebolista chega do Cagliari com um contrato por um ano, com obrigação de compra a título definitivo no fim do mesmo. Barella assinou um contrato de cinco anos", pode ler-se no comunicado publicado pelo Inter no seu site oficial.O clube de Milão não revelou o custo da operação, mas a transferência é estimada em cerca de 45 milhões de euros.Nascido em 1997, Barella deixa o Cagliari, a equipa da sua vida, após cinco temporadas em que realizou 112 jogos e marcou sete golos.O médio é também um pilar da seleção principal de Itália desde há um ano, somando sete internacionalizações sob o comando técnico de Roberto Mancini.Barella é a sexta aquisição do Inter para a época que agora se inicia, depois do uruguaio Diego Godín, Stefano Sensi, do austríaco Valentino Lazaro, do francês Lucien Agoumé e do brasileiro Gabriel Brazão.