Nicolò Barella renova contrato com o Inter até 2026

O Inter de Milão formalizou esta sexta-feira a renovação do contrato com o futebolista internacional italiano Nicolò Barella até 2026, a qual já tinha sido anunciada previamente pelo diretor Piero Ausilio, na quarta-feira.

"Inter e Barella juntos até 2026", escreveu o clube na sua conta na sua conta da rede social Twitter, dando conta de que o contrato anterior com Barella expirava em 2024.

Na quarta-feira, antes do jogo da Liga dos Campeões frente ao Sheriff Tiraspol, na Moldávia, que o Inter venceu por 3-1, Piero Ausilio garantiu que faltavam apenas alguns detalhes, que eram "mais formalidades do que outra coisa", para que o jogador prorrogasse o seu contrato com o clube.

De acordo com o diário desportivo 'Gazzetta dello Sport', Nicolò Barella, de 24 anos, atual campeão europeu com a seleção italiana, vai auferir cerca de cinco milhões de euros líquidos por temporada.

"Estou feliz por ter renovado o meu contrato e poder lutar com estas cores, força Inter", escreveu Nicolò Barella na sua conta nas redes sociais.