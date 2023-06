O curioso conselho de ex-selecionador italiano para travar Haaland: «Seria preciso uma espingarda»

Arrigo Sacchi, antigo selecionador italiano, perspetivou esta quarta-feira a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter, marcada para sábado às 20 horas. Em entrevista à 'La Gazzetta dello Sport', o ex-técnico anteviu dificuldades aos italianos para pararem Haaland, mas deixou um conselho curioso. "Seria preciso uma espingarda...", brincou."Brincadeiras à parte, é preciso ter em conta o facto de o Manchester City jogar com dois alas e um avançado e De Bruyne que costuma chegar perto deles, enquanto o Inter tem uma defesa de cinco homens, composta por dois laterais e três centrais. Isto significa que os nerazzurri estarão frequentemente em menor número no meio-campo", alertou.Nesse sentido, Sacchi explicou como resolver o problema, dando um exemplo do que pediu aos seus jogadores quando treinava o Milan e defrontou o Nápoles de Maradona e Careca. "Não é uma questão simples. Quando o meu Milan enfrentou o Nápoles com Maradona e Careca fiquei preocupado em não deixar esses dois craques terem a bola e, por isso, pedi uma pressão organizada ao portador da bola", contou, destacando, ainda assim, que "o Inter pressiona pouco"."Penso que vão montar um jogo baseado na atenção defensiva e em contra-ataques rápidos", perspetivou.