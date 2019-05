O Inter oficializou esta quinta-feira a saída de Spalletti do comando técnico da equipa."O Inter nuncia que Luciano Spalletti já não desempenha o papel de treinador da equipa principal. O clube agradece ao técnico o trabalho feito e pelo percurso construído em conjunto", pode ler-se no Twitter do emblema transalpino.O italiano, de 60 anos, deixa os nerazzurri, equipa na qual alinha João Mário, após duas temporadas, nas quais não conquistou qualquer título.Recorde-se que o Inter terminou a Liga italiana no 4.º lugar e garantiu um lugar na Liga dos Campeões na próxima época.(em atalização)