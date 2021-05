Polícia interrompe festa de aniversário de Lukaku de madrugada e identifica 24 pessoas

O 'Corriere della Sera' noticia hoje que a polícia interrompeu na última madrugada uma festa num hotel em Milão onde Romelu Lukaku celebrava o seu 28.º aniversário.





No local estavam também Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young, seus amigos e jogadores do Inter, com a polícia a identificar um total de 24 pessoas, incluindo o gerente do restaurante do hotel, que organizou a festa.Os jogadores violaram as regras sanitárias de prevenção da covid-19, três dias antes do jogo com a Juventus. A partida não tem grande impacto na classificação - até porque os nerazzurri já garantiram o título - mas tem enorme significado para os adeptos, dada a rivalidade histórica com o clube de Turim.