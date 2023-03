Presidente da SPAL levanta possibilidade de Trump comprar Inter: «Se eu o desafiasse...»

Numa altura em que a Suning, empresa chinesa que é proprietária do Inter, passa por uma situação financeira delicada, o presidente da SPAL decidiu brincar com a situação. Joe Tacopina falou na possibilidade de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, investir no adversário do FC Porto nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, mas com uma condição."Se eu o desafiasse e dissesse 'nunca vais ganhar nada com o Inter', ele provavelmente compraria o Inter para me provar que eu estava errado", referiu o dirigente máximo do clube que milita na Serie B italiana ao 'Italian Football Podcast'.Trump e Tacopina são amigos e costumam falar sobre futebol. "Tivemos algumas discussões sobre a SPAL. Ele sabe que estou aqui. Ligou-me, há alguns dias, quando eu estava no estádio", contou ainda.