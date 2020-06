Renovação do guarda-redes Handanovic é prioritária

O Inter de Milão deverá em breve avançar para o processo de renovação de contrato com o guarda-redes esloveno Samir Handanovic.





O jogador de 35 anos tem acordo válido com a formação milanesa até ao final da próxima temporada, mas a direção do emblema pretende tratar desde já de um alagamento do vínculo até 2022.Recorde-se que Handanovic chegou a Milão em 2012, depois de se destacar na Udinese. De lá para cá mostrou qualidade e tornou-se num dos favoritos dos adeptos do Inter.