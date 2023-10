Simone Inzaghi elogia Benfica: «Perderam o primeiro jogo de forma inesperada e injusta»

Simone Inzaghi já conhece bem o Benfica depois do encontro nos quartos-de-final da Liga dos Campeões na época passada e só tem elogios para a formação orientada por Roger Schmdit. O treinador do Inter mostrou ter a lição estudada e sente que as águias não mereciam ter perdido na primeira jornada da fase de grupos, frente ao RB Salzburgo."Perderam o primeiro jogo de forma inesperada e injusta. Depararam-se com uma equipa jovem e que corre muito. Este será um grupo equilibrado até porque saiu a Real Sociedad do pote 4 e todos queriam evitá-la", frisou o técnico dos italianos, antes de lembrar que os encarnados mantêm a base da época passada: "É uma grande equipa. Mudaram alguns jogadores. Têm um novo guarda-redes, jogam com dois médios diferentes e há Di María. O avançado também mudou. Talvez tenham mais qualidade, mas os princípios são os mesmos. Teremos de realizar um jogo muito intenso."O técnico foi mais longe ao argumentar que o Benfica "joga a um ritmo muito elevado" e destacou que os jogadores "conhecem-se muito bem."Será um jogo exigente. Vai exigir intensidade e inteligência. Estamos perante uma equipa que joga a um ritmo muito elevado. Já conquistou a Supertaça. Conhecem-se bem e têm as mesmas treinador. Eles têm os mesmos princípios de jogo do ano passado. Ele perdeu a primeira partida, permanecendo com dez jogadores por tantos minutos e teria merecido outro resultado."