Simone Inzaghi: «Gastámos muita energia contra o FC Porto, mas devíamos ter feito melhor»

O Inter saiu derrotado (1-0) da visita ao Bolonha e está agora a 18 pontos do líder Nápoles. Após o encontro, Simone Inzaghi lamentou a má primeira parte dos nerazzurri e referiu que, apesar da energia gasta frente ao FC Porto na quarta-feira, a equipa devia "ter feito mais" neste encontro da 24.ª jornada da Serie A."Tivemos uma abordagem errada desde o início e a primeira parte não correspondeu aos padrões do Inter. O Bolonha está em boa forma, mas sofremos um golo evitável. Estamos chateados, porque vir de um grande jogo e ter lesões é apenas uma desculpa até certo ponto. Devíamos ter feito mais", afirmou o técnico do emblema de Milão à Sky Sport Italia."Não conseguimos manter o mesmo nível de concentração e determinação para jogar a cada três dias. Sabemos que somos o Inter e temos um calendário recheado. Gastámos muita energia contra o FC Porto, mas, ainda assim, devíamos ter feito melhor. A segunda parte não foi má e com um pouco mais de precisão na finalização estaríamos a falar de um resultado diferente, mas na primeira parte não fizemos praticamente nada", apontou.