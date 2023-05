Simone Inzaghi: «Isto apenas está no intervalo»

Simone Inzaghi era naturalmente um treinador satisfeito com aquilo que o Inter Milão fez esta noite diante do arquirrival AC Milan. Venceu por 2-0 e deu um passo importante rumo à final da Liga dos Campeões, mas o técnico também aproveita para colocar alguma água na fervura..."Estou muito satisfeito. A primeira parte foi extraordinária, podíamos até ter marcado mais do que dois golos. Foi um jogo fantástico. Já superámos algumas rondas e sabemos que isto apenas está no intervalo. Teremos os adeptos do nosso lado na segunda mão e sabemos que só temos de dar um pouco mais para tornar este sonho realidade", declarou o técnico, à Amazon Prime Italia."Os rapazes cobriram cada pedaço do campo, ajudaram-se mutuamente, mas sabemos que o trabalho ainda não está concluído. Agora temos 72 horas para um jogo muito importante na Serie A, frente ao Sassuolo. Estes jogos exigem muito, por isso temos de avaliar alguns jogadores que não estão a 100%".