Simone Inzaghi: «Não é fácil jogar contra um FC Porto que pressionou de forma tão agressiva»

Simone Inzaghi assumiu-se desapontado pelo facto do Inter Milão apenas ter conseguido uma vantagem mínima diante do FC Porto , considerando na sua análise que os nerazzurri fizeram por merecer por marcar ainda na primeira parte."Jogámos bem contra uma equipa bastante física. É pena não termos convertido algumas chances que tivemos na primeira parte, pois depois corremos alguns riscos após o intervalo no contra-ataque. Queríamos fazer algo mais, mas a performance foi boa tendo em conta as circunstâncias. Devíamos ter sido mais rápidos a mover a bola e a construir a partir de trás. Não é fácil contra um FC Porto que pressionou de forma tão agressiva, mas mesmo assim merecíamos a vantagem na primeira parte", analisou o técnico italiano, à Amazon Prime Italia.