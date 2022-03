Simone Inzaghi: «No nosso melhor período e no pior do Liverpool, Alexis Sánchez foi expulso»

Simone Inzaghi era um treinador desapontado após a vitória do Inter diante do Liverpool , em Anfield, que se revelou insuficiente depois da desvantagem de dois golos trazida da 1.ª mão. O técnico dos nerazzurri lamentou a expulsão de Alexis Sanchez no "melhor período" do Inter no jogo frente àquela que diz ser uma "das melhores equipas da Europa"."Enfrentámos o Liverpool que, juntamente com Manchester City e Bayern Munique, é das melhores equipas da Europa neste momento e lutamos contra eles no mesmo patamar", começou por dizer à 'Sky Sport Italia'."Provavelmente pagámos o preço pelos 15 minutos finais do jogo de Milão, porque penso que fizemos dois jogos muito bons contra um excelente adversário. Merecíamos muito mais nos primeiros 75 minutos [em Milão], depois sofremos um canto e o segundo golo derrubou-nos. Viemos a Anfield para dar o nosso melhor e saímos fortalecidos deste encontro com uma equipa de topo. Durante o nosso melhor período do jogo e o pior para eles, Alexis Sanchez foi expulso. Foi um mau momento", lamentou, revelando não estar arrependido por não ter tirado o internacional chileno de campo visto que já tinha um cartão amarelo."Não, porque naquele momento eu precisava de Sánchez em campo e não iria tirá-lo numa noite como esta. O arrependimento é pelo Sánchez, porque o Liverpool realmente ficou abalado com o golo de Lautaro e eu queria ver o que aconteceu depois disso", reconheceu, tendo ainda explicado como geriu os últimos 30 minutos com menos um."Tivemos alguns problemas de condicionamento físico, para além de estarmos reduzidos a 10. Calhanoglu estava cansado. Dzeko será muito importante em Turim, então tive de pensar noutras coisas. Não estava a tentar manter o 1-0, estava a tentar manter o equilíbrio até o fim para que pudéssemos conseguir algo com um lance de bola parada", assumiu.