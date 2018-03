Luciano Spalletti fez algumas críticas a João Cancelo após o nulo entre o Inter e o Nápoles, a contar para a 28ª jornada da Serie A. "Se joga mal pela direita pede que o coloquem 10 metros mais à frente. Se joga mal na esquerda é porque não está a atuar sobre o lado direito. Todos os jogadores apresentam queixas deste género, mas João Cancelo faz isso com mais frequência", anotou o treinador do clube de Milão.O lateral português foi titular no domingo, por ocasião do duelo realizado no Giuseppe Meazza. Iniciou a partida no flanco direito, mas terminou-a no lado oposto. O empate retirou o Nápoles do topo da classificação. Mesmo assim, Luciano Spalletti apontou o dedo a João Cancelo no final da partida.O 'recado' do treinador do Inter é enviado a pouco mais de dois meses de o clube ter de decidir se exerce ou não a opção de compra do lateral. Em caso afirmativo, o Inter terá que pagar 35 milhões de euros ao Valencia.

Autor: Nuno Pombo