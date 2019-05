Spalletti: «Futuro? A minha cabeça está no Inter»

A saída de Spalletti do comando técnico do Inter parece estar iminente. De acordo com o 'La Repubblica', o técnico deixa a equipa no final da presente temporada e já terá sucessores apontados à sua sucessão.





Apesar dos rumores, Luciano Spalletti diz estar totalmente focado no Inter e em acabar a temporada entre os quatros primeiros lugares, que dão acesso à edição da Liga dos Campeões na próxima época. "Se esses jornais escrevem há meses que no próximo ano eu não estarei aqui, eles terão suas razões, mas o desejo de alcançar o nosso objetivo final é maior que simples rumores", afirmou.Com ainda três jogos por disputar, os nerazzuri centram as suas atenções para o jogo de segunda-feira, ante o Chievo. "É fundamental treinar de certa forma durante a semana e colocar os ingredientes certos para ganhar o jogo quando entramos em campo. Estamos prontos para enfrentar todos os adversários", finalizou.Atualmente, o Inter é 4º classificado, com 63 pontos (menos dois que a Atalanta, que tem mais um jogo).