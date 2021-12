Stefano Sensi vítima de assalto enquanto jogava pelo Inter

Continua a vaga de assaltos a futebolistas em solo italiano. Depois dos casos de Adam Ounas (Nápoles), Salvatore Sirigu (Génova) e de Antonio Di Natale (agora ex-jogador), esta quarta-feira foi a vez de Stefano Sensi ser vítima de um roubo enquanto atuava pelo Inter Milão diante do Torino.De acordo com a 'La Gazzetta dello Sport', da casa do médio italiano terão sido levados um relógio avaliado em 70 mil euros e ainda outros bens valiosos, que fizeram o valor estimativo do roubo superar a barreira dos 200 mil euros. Ainda segundo a mesma publicação, os ladrões terão acedido à casa do médio através de uma janela na cozinha, a qual partiram para conseguir o acesso.