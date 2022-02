Toldo e o regresso ao Giuseppe Meazza: «Voltarei para ver Mourinho. É um homem único»

Inter Milão e AS Roma defrontam-se, esta terça-feira, a partir das 20 horas, em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Itália, um encontro que será realizado no Giuseppe Meazza e que contará com a presença de Francesco Toldo no camarote do recinto dos nerazzurri.Em declarações exclusivas ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', o antigo guarda-redes do Inter Milão assumiu que o seu regresso ao estádio deve-se à presença de José Mourinho no banco, treinador que o orientou entre 2008 e 2010."Voltarei para ver Mourinho. É um homem e um treinador único. Só com ele remámos todos na mesma direção. Escolheu a Roma porque não queria manchar o passado como nerazurri", confessou.