Zanetti: «Será difícil repetir o que fizemos o ano passado, mas não será por falta de vontade»

Javier Zanetti, antiga glória do futebol italiano e do Inter Milão, analisou esta quinta-feira o grupo em que os nerazzurri estão inseridos na Liga dos Campeões, juntamente com Benfica, adversário que defrontou na última edição da prova milionária nos quartos de final, os austríacos do Salzburgo e ainda os espanhóis da Real Sociedad, uma das grandes surpresas do campeonato espanhol em 2022/23.





"É uma competição diferente [em comparação com o último ano]. É uma nova Liga dos Campeões que acaba de começar. É certamente um grupo equilibrado, que nunca será fácil porque todos os jogos da Liga dos Campeões são difíceis. O mais importante é que o Inter está preparado para disputar todos os jogos", começou por dizer o atual vice-presidente do Inter Milão, em declarações aos microfones da Sky Sports logo após o sorteio que decorreu esta quinta-feira no Mónaco."Aumentámos a nossa auto-estima e a nossa mentalidade está também diferente. Os rapazes que chegaram à final [da Champions do último ano] podem ajudar os que chegaram há pouco à equipa. Vamos tentar ser protagonistas nesta Liga dos Campeões. Será difícil repetir o que fizemos no último ano, mas não será por falta de vontade da nossa parte. Vamos trabalhar com uma grande humildade.""Em termos de crescimento, não podemos negar que chegar à final do último ano ajudou-nos imenso nesse aspeto. A base da equipa continua cá e isso poderá ajudar-nos. Não devemos ficar satisfeitos, temos de ser protagonistas nesta Liga dos Campeões e queremos apontar o mais longe possível. Os rapazes ainda têm a final perdida na cabeça e vão querer chegar o mais longe possível este ano também.""Vimos uma equipa muito calma e confiante nestes dois primeiros jogos do campeonato. Chegar à final permitiu-nos crescer em termos de caráter e mentalidade. Isso pode ajudar-nos imenso este ano. Acredito que os nossos jogadores têm bem definido o caminho que queremos traçar e o que temos a fazer na Liga dos Campeões. Sei que estão conectados porque vejo o entusiasmo e a vontade com que treinam em cada sessão. Uma vez mais, será difícil repetir o que fizemos mas vamos competir de igual para igual com todos os adversários, até porque já demonstrámos que somos uma equipa forte que merece respeito.""Ele está ciente das suas qualidades e mostra-o dentro e fora de campo. Agora que é capitão tem uma responsabilidade acrescida. É alguém que quer sempre evoluir, um rapaz generoso que quer ajudar sempre os seus companheiros de equipa. Nos dois jogos para o campeonato esta época já demonstrou o grande campeão que é", terminou.