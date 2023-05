Zhang ‘segura’ Simone Inzaghi

A presença na final da Liga dos Campeões garantiu a Simone Inzaghi a continuidade no comando técnico do Inter. A garantia é dada pelo presidente Steven Zhang. "Já trabalhei com muitos treinadores, apesar de ter apenas 31 anos", disse o jovem dirigente, filho do bilionário chinês Zhang Jindong. "Posso garantir-vos que Inzaghi é especial e vai continuar a ser o treinador do Inter durante muitos anos. Mantém a calma em todas as situações, e isso é uma qualidade incrível. Depois, é o único treinador que não me pede jogadores!", brincou.