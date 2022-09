Di María de fora dois jogos

Sem vencer desde 31 de agosto, a Juventus continua a acumular más notícias. Ángel Di María foi sancionado com dois jogos de suspensão, na sequência da cotovelada a Armando Izzo que lhe valeu o vermelho direto na derrota em Monza, e vai falhar os duelos da Serie A frente a Bolonha e Milan. Cada vez com menos margem de manobra no banco dos bianconeri, Massimiliano Allegri fica com outra dor de cabeça para resolver. Isto, no dia em que a imprensa italiana dá conta de que Pavel Nedved, vice-presidente da Juve, tentou convencer a direção do clube a despedir o técnico italiano ainda antes do jogo em Monza. O cenário terá sido evitado pelo presidente Andrea Agnelli, que acabou por segurar Allegri, confiante que o treinador mantém todas as condições para dar a volta ao mau momento da equipa.