Pogba e Vlahovic estão de regresso

Pogba voltou à Juventus no verão mas ainda não se estreou devido a lesão. Mas a espera está a terminar, pois o médio francês está recuperado e deve regressar amanhã, frente ao Monza. No meio dos muitos problemas que a Juve vive – principalmente fora de campo –, Allegri também já poderá contar com Vlahovic, que não joga desde a derrota com o Benfica, a 25 de outubro.

Hoje as atenções estão na visita do Inter, rival do FC Porto na Champions, à Cremonese. Para amanhã fica a receção do líder Nápoles à Roma de Mourinho. E, hoje, o português regressará às conferências de antevisão, após mais de dois meses de ausência.

A ronda arrancou ontem com o Spezia – o lateral João Moutinho entrou ao intervalo – a perder por 2-0 em Bolonha. Já a Salernitana ganhou em Lecce e quebrou uma série de sete jogos sem ganhar.