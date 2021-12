500 milhões atirados... ao ar: os anos de maus investimentos e contratações erradas da Juventus

Já não é propriamente novidade que a Juventus se encontra 'soterrada' numa verdadeira crise financeira... e também desportiva.

O clube italiano presidido por Andrea Agnelli, um dos rostos da polémica Superliga Europeia - competição que nunca chegou a ver a luz do dia -, tem sob investigação algumas operações que poderão ter permitido ao clube salvar-se de uma interminável sucessão de maus investimentos e contratações que culminaram na instabilidade económica que a 'Vecchia Signora' tenta fugir atualmentalmente.

Desde Itália, a imprensa desportiva daquele país, dá conta de alguns das principais transferências que obrigaram o emblema forte de Turim a abrir cordões à bolsa... sem propriamente receber o seu retorno dentro de campo e com conquista de troféus. O jornal 'La Gazzetta dello Sport' revela mesmo a lista de jogadores que levou a Juventus a desperdiçar um total de 500 milhões de euros que seriam agora fundamentais para o clube, com Gonzalo Higuaín logo à cabeça.

"Gonzalo Higuaín é o primeiro nome que salva à vista ao examinar o funcionamento do mercado nos últimos anos", começa por dizer a já referida fonte, alegando que o clube italiano gastou um total de 122 milhões de euros na contratação do avançado argentino. "Higuaín custou 122 milhões: 91 pela compra do seu passe, 45 em salários (incluindo uma indemnização), 4 por custos adicionais, menos os 18 milhões recuperados com os empréstimos a Milan e Chelsea em 2018/19. Os seus golos serviram para a conquista dos campeonatos de 2017 e 2018, mas ainda assim muito poucos para justificar tal desembolso", acrescenta o jornal transalpino.

Contudo, a lista de 'flops' não termina por aqui. Nos referidos 'erros de casting' da Juventus constam também Douglas Costa (custou um total de 87 milhões de euros aos italianos), Arthur (85M€), Bernardeschi (73M€) ou Kulusevski (49M€), jogadores que não deram o rendimento esperado e que estão na porta de saída do clube já neste mercado de transferências de janeiro.

Na lista elaborada pelo 'La Gazzetta dello Sport' aparece ainda Cristiano Ronaldo, mas o português surge apenas mencionado dado o elevado investimento financeiro que o clube fez na transferência do craque português (277 milhões de euros no total), uma vez que dentro de campo CR7 fez questão de sempre justificar o preço associado à sua contratação. "Não, os erros foram cometidos noutros lugares", deixa nota o jornal italiano.