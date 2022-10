À atenção do Benfica: Juventus com baixa importante para o jogo da Liga dos Campeões

Le condizioni di Gleison Bremer ?? — JuventusFC (@juventusfc) October 17, 2022

A Juventus esclareceu, esta segunda-feira, os contornos da lesão de Bremer que, no sábado, deixou o relvado com queixas na coxa durante o jogo com o Torino, que terminou com vitória (1-0) da formação bianconeri. Segundo comunicado oficial do clube italiano, o central brasileiro estará fora cerca de 20 dias e deve falhar o encontro da Liga dos Campeões com o Benfica, que se joga no dia 25, pelas 20 horas, no Estádio da Luz."Os testes que Bremer realizou esta manhã mostraram uma lesão no tendão da coxa esquerda. Levará cerca de 20 dias até à sua recuperação completa", podia ler-se no comunicado.Bremer, recorde-se, foi titular no jogo entre Juventus e Benfica da 2.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, que terminou com vitória das águias (2-1)