A condição para Pirlo continuar a ser treinador da Juventus na próxima época

Andrea Pirlo sentou-se este domingo no banco da Juventus, na partida frente à Fiorentina, com a perfeita noção de que o seu cargo está em risco para a próxima temporada. Isto porque Fabio Paratici, diretor-desportivo da Vecchia Signora, afirmou em declarações antes da partida de hoje que o ex-internacional italiano continuará no comando da equipa apenas se garantir a presença da turma de Turim na Liga dos Campeões.





"Sim, em caso de Champions. Não estamos a pensar num plano B, em caso de não irmos à Champions. Temos confiança no trabalho que vem sendo feito, é o nosso único pensamento neste momento. Se formos à Liga dos Campeões, ele será o nosso treinador", atirou Fabio Paratici aos microfones da 'Sky Sport'.