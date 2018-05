Continuar a ler

Obrigado.Obrigado a todos e a cada um de vós.Porque cada um de vós contribuiu para tornar cada momento da minha vida com a camisola bianconeri especial. Uma vida que se tornou uma segunda pele.Uma pele que eu usei, amei e respeitei. Que eu guardei e protegi com tudo o que tinha em mim. Com todos os meus limites, mas também com toda a paixão que sempre me acompanhou.Com o amanhã, uma etapa termina. Fecha-se um livro que escrevemos juntos. Há demasiada emoção. Demasiada.Inevitavelmente uma nova etapa irá começar. Um novo livro. Tem de acontecer.A Juventus irá permanecer além de qualquer jogador, sempre! E vai continuar a escrever importantes páginas no seu livro, que eu penso e imagino que será infinito. Porque este clube tem um ADN único que não pode ser igualado. Não pode ser repetido e é magnífico.A Juventus é uma família. A minha família. E eu nunca vou parar de a amar, agradecer-lhe e chamá-la de "casa". Porque me deu demasiado. Tudo. Certamente mais do que eu lhe dei.Inevitavelmente uma nova etapa irá começar. Um novo livro. Tem de acontecer.Para mim, que irei aprender a ver o futuro com outros olhos.Que vou começar a enfrentar novos desafios que a vida me ofereça com a curiosidade de quem não quer deixar de ter o sentimento de estar "no jogo". E que vai sentir o medo saudável de quem passou por vários desafios, algumas vezes ganhos, muitas vezes perdidos, mas que está ciente que cada um é diferente do que o antecedeu.E portanto mais díficil.Eu cheguei ao estádio na minha bicicleta. Eu era tão novo.E amanhã eu quero afastar-me daí metaforicamente para poder saborear cada momento, sentir a dor da partida. E a alegria dos aplausos.Sentir-me emocionado.E entender que nunca vou estender longe daquele lugar a que eu chamei de "casa" - para sempre!E aplaudir os colegas de equipa e amigos que nunca vou deixar de chamar de IRMÃOS.Sempre até ao fim! Sempre vosso,Gianluigi Buffon."