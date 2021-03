«A Juventus devia assinar com o Sergio Agüero»

Franco Causio, antigo jogador da Juventus, considerou em declarações à 'Gazzetta dello Sport' que os bianconeri deviam assinar contrato com Sergio Agüero, avançado argentino de 32 anos que vai sair do Manchester City no final da época, a custo zero.





"Ele seria perfeito para a Juventus", explicou Causio, de 72 anos. "Já provou em muitos clubes que pode ser útil e está fisicamente a 100 por cento."O antigo futebolista não considera que a idade seja um problema. "Os jogadores já não são velhos aos 32 anos. Se eu estivesse na Juventus oferecia-lhe um contrato de dois anos porque estou convencido que ele ainda tem muito para dar."E recordou outro jogador, que também chegou à Juventus proveniente dos citizens em 2013. "Ele pode ser como o Carlos Tevez, mas tem de estar motivado e com vontade de ganhar, como o Tevez estava."