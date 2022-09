Adeptos pedem demissão após derrota com o Benfica mas Allegri resiste: «Sou parte da solução»

A derrota em casa com o Benfica, na Liga dos Campeões, foi um rude golpe para os adeptos da Juventus, que veem a equipa marcar passo também no campeonato. Depois do jogo a hashtag #Allegriout era tendência no Twiiter, com milhares de pessoas a pedir o despedimento de Massimiliano Allegri.Mas o treinador não planeia colocar o lugar à disposição. "Sinto que sou parte da solução e tenho a encontrar. Quando voltei, pensei que ia demorar algum tempo a construir algo. Infelizmente não pensei que íamos perder dois jogos seguidos. O mais importante é jogar bem e continuar na Liga dos Campeões. Estas derrotas são aborrecidas, mas é inútil falar muito mais agora", disse Allegri.Na Champions o clube de Turim somou a segunda derrota seguida, frente ao Benfica, e é último na classificação do Grupo H; no campeonato a equipa é 8.ª, com 2 vitórias e 4 empates, dois deles nos últimos dois jogos.