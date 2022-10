Agnelli "envergonhado" mas Allegri diz que não deixa Juventus: «Quando fica mais difícil é ainda mais bonito»

Perder era palavra proibida na Juventus, mas os bianconeri cederam à pressão e caíram com estrondo no terreno do Maccabi Haifa. E o pesadelo italiano começou cedo, logo ao minuto 7, quando Atzili subiu ao segundo andar e atirou para o primeiro golo com as costas. Aos 24’, Di María saiu lesionado – e em lágrimas –, complicando ainda mais a tarefa dos italianos. A machadada final foi dada antes do intervalo... Atzili fez o 2-0. A Juve já tem mais derrotas (5) do que vitórias esta época (4) e ofereceu ao Maccabi o primeiro triunfo na prova milionária em 20 anos.Os dados não abonam a favor de Allegri, mas a Juventus vai mesmo mantê-lo. Garantia de Andrea Agnelli, presidente do clube. "Estou envergonhado. O treinador? Isto não é questão de uma pessoa apenas, é do grupo", admitiu o dirigente. E o próprio Allegri afirma: "Não vou deixar o cargo, até porque agora é um desafio. E quando fica mais difícil, fica ainda mais bonito". Mas a coisa está cada vez mais feia...