Alessandro Nesta analisa 8.º lugar da Juventus e garante: «Há uma confusão geral no clube»

Alessandro Nesta considera que Massimiliano Allegri não é o culpado pela situação em que se encontra a Juventus. Os bianconeri venceram apenas dois jogos esta época na Serie A, em 7 jornadas, e ocupam um modesto 8.º lugar."A culpa não é do Allegri", explicou o antigo capitão da Lazio, em declarações ao 'Corriere dello Sport'. "Há uma confusão geral no clube, há anos que dão um passo à frente e dois atrás. Não há uma linha precisa, mesmo nas idas ao mercado. Não há rumo."Nesta falou também da saída de Matthijs de Ligt, que deixou a Juventus este verão para se juntar ao Bayern Munique: "Eu no lugar dele não teria dito certas coisas. Eles [Juventus] pagaram 70 milhões por ti, queriam-te a todo o custo e estiveste lesionado tanto tempo. Vais para o Bayern? Então vai e pronto!"